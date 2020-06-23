"جلياد" توجه تحذيرا للمصريين بشأن دواء كورونا الجاري تصنيعه بمصر

قال الدكتور أمجد طلعت، مدير عام شركة إيفا فارما ووكيل شركة جلياد العالمية في مصر: إنهم بدأوا تصنيع دواء "الريمديسيفير" لعلاج مصابي كورونا، وذلك بعد الحصول على ترخيص التصنيع في مصر.





وأشار "طلعت"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن الدواء سيتم توفيره في مستشفيات العزل خلال أيام، ويستخدم مع الحالات المتوسطة إلى الشديدة، معلقا: "الريمديسيفير مش دواء أجزاخانات ولا عزل منزلي.





وأضاف مدير عام شركة إيفا فارما ووكيل شركة جلياد العالمية في مصر، أن الأبحاث أثبتت أن الدواء يقلل مدة البقاء في المستشفى، ولابد من اعطائه تحت اشراف الطبيب وبالمستشفيات".



