سبب رفض باهر المحمدي عرض الزمالك الكبير

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:57 ص
باهر المحمدي
باهر المحمدي
محمد الدمتناوي
رفض باهر المحمدي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، غرضًا مغريًا من الزمالك، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب تقارير صحفية مصرية، فإن أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، قد عرض على باهر المحمدي مبلغ 10 مليون جنية من أجل الانتقال إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير، أن باهر المحمدي قد أبلغ أمير مرتضى بأن مسؤولي الإسماعيلي لا يرغبون في بيعه، وأنهم لن يتخلوا عنه سوى بعرض خارج الدوري المصري.

وأشارت التقارير، أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، يرغب بقوه في تدعيم صفوف القلعة البيضاء خلال الصيف المقبل.

وكان الأهلي قد انسحب من صفقة باهر المحمدي، بسبب مطالب الإسماعيلي المالية الكبيرة لبيعه مقابل 35 مليون جنيه مصري.



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