اليابان تمنح بريطانيا 6 أسابيع لإبرام صفقة ما بعد البريكست التجارية

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أفادت صحيفة فاينانشال تايمز، بأن اليابان منحت المملكة المتحدة ستة أسابيع فقط للتوصل إلى اتفاق ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما وضع حكومة بوريس جونسون تحت ضغط للموافقة على واحدة من أسرع المفاوضات التجارية في التاريخ.



وقال هيروشي ماتسورا، كبير المفاوضين في طوكيو، لصحيفة فاينانشيال تايمز "لتفادي فجوة في يناير، يجب علينا تمرير هذا في جلسة الخريف للبرلمان (البرلمان الياباني).. وهذا يعني أنه يجب علينا إكمال المفاوضات بحلول نهاية يوليو".



وعلي صعيد آخر، قال وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، ان اليابان ستخفف جزئيا القيود المفروضة على السفر مع فيتنام، مع السماح للرحلات الجوية بين البلدين خلال الفترة من 25 حتى 27 يونيو، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



تدرس الحكومة اليابانية الخيارات المختلفة لتخفيف حظر الدخول الذي تم وضعه لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.





