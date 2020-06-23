مواجهات حاسمة.. المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:52 ص
برشلونة
برشلونة
أحمد عصام
يلتقي فريق برشلونة مع منافسه فريق أتليتك بلباو مساء اليوم على ملعب الكامب نو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدوري الإسباني.

وسيكون على البارسا تحقيق الانتصارات في المباريات المقبلة وانتظار سقوط ريال مدريد صاحب الصدارة بفارق المواجهات المباشرة فقط عنه.

حيث سقط فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي بالمباراة الماضية مع نادي إشبيلية، مما قد جعله يخسر الصدارة لصالح ريال مدريد.

وسيواجه البارسا فريق سيلتا فيجو بعد مباراة اتليتك بلباو، ثم سيكون هناك اختار صعب للغاية أمام فريق أتليتكو مدريد على ملعب الكامب نو، ويواجه بعد ذلك فريق فياريال في الجولة الرابعة والثلاثين.

وسيلتقي برسل مع إسبانيول في ديربي كتالونيا بعد لقاء فياريال، ثم سيحل ضيفا ثقيلا على فريق بلد الوليد، ويستضيف فريق اوساسونا في المباراة الأخيرة على ملعب الكامب نو بالليجا هذا الموسم، ويختتم البارسا مشواره في الليجا بمواجهة فريق ديبورتيفو ألافيس.

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