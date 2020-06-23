شركة فرنسية تتوقع الموافقة على لقاح مضاد لكورونا بحلول العام المقبل

قالت شركة "سانوفي" الطبية الفرنسية، إتها تتوقع الموافقة على لقاح مضاد لفيروس كورونا بحلول العام المقبل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة فرانس برس، أن مجموعة "سانوفي" الدوائية الفرنسية، أعلنت أنها مستعدة لأن تقدم للسلطات الفرنسية ملايين الجرعات من "بلاكنيل"، الدواء المضاد للملاريا الذي تنتجه والذي برهن عن نتائج "واعدة" في معالجة مرضى بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب وكالة فرانس برس، تعهد متحدث باسم الشركة الفرنسية، إنه على ضوء النتائج المشجعة لدراسة أجريت على هذا الدواء، بوضع دوائها في متناول فرنسا وتقديم ملايين الجرعات، وهي كمية يمكن أن تتيح معالجة 300 ألف مريض"، مشدداً في الوقت نفسه على أن المجموعة الدوائية مستعدة للتعاون مع السلطات الفرنسية "لتأكيد هذه النتائج".

وذكر المتحدث باسم الشركة الفرنسية، أن "بلاكنيل" عقار مكون من جزيئات "هيدروكسي كلوروكين" ويستخدم منذ عقود في معالجة الملاريا وأمراض المناعة الذاتية مثل الذئبة والتهاب المفاصل.

وقد أجرى مدير المعهد الاستشفائي الجامعي في مرسيليا، البروفسور ديدييه راوول، يوم الاثنين الماضي، تجربة سريرية أظهرت أن هذا العقار يمكن أن يساهم في القضاء على كورونا.

وبحسب الدراسة التي أجراها راوول على 24 مريضاً بالفيروس، فقد اختفى كورونا من أجسام ثلاثة أرباع هؤلاء بعد ستة أيام على بدء تناولهم العقار.

وأشارت الشركة الفرنسية، إلى أن هذه الكمية كافية لمعالجة 300 ألف مريض محتمل.