يمنع تقاسم كورونا داخل الجسم.. تفاصيل إنتاج أول دواء يحوي "الفافيبرافير"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:44 ص
كورونا
كورونا
هدى عبدالرازق
أعلن الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، بدء تصنيع أول دواء مصري يحتوي على مادة "الفافيبرافير"، لافتا إلى أنهم كانوا قد تقدموا للحصول على ترخيص لتصينع هذا الدواء منذ 2015 وذلك بعد ظهوره في اليابان في 2014.

وقال "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: إن هذا الدواء كان يستخدم في علاج أنواع حالات الأنفلونزا التي لا تستجيب للعلاج المتداول، منوها بأن هذا الدواء هو المثيل للأفيجان الياباني لعلاج مرضى الكورونا، وهو نفسه الدواء الذي طورته روسيا.

وكشف العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، مزايا الدواء الجاري تصنيعه، مشيرا إلى أنه يمنع تقاسم الفيروس داخل خلايا جسم الإنسان، ويتسبب في منع رفع الحرارة بعد يومين ونصف من تناوله، ويقضي على السعال بعد 4 أيام، ويحسن وظائف الرئة لنحو 91% ممن يتناولونه.

وأوضح أن الدواء سهل التناول حيث أنه عبارة عن أقراص، معلنا أنه بعد 3 أسابيع سيكون متوفر تحت تصرف وزارة الصحة وهيئة الدواء، وهم من سيحددون هل سيتم توفيره في الصيدليات أم المستشفيات، وسعره سيكون مناسب.

وأكد أن هذا ليس المستحضر الطبي ليس علاج للكورونا، وإنما هو دواء للفيروس، كاشفا عن أن المصاب بكورونا بعد تناول هذا الدواء لمدة 5 أيام يصبح غير معدٍ.

آخر تطورات فيروس كورونا

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
 
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مصاب كورونا فيروس كورونا فيروس علاج كورونا

أخبار تهمك

المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ يوم

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

07:17 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!