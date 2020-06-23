يمنع تقاسم كورونا داخل الجسم.. تفاصيل إنتاج أول دواء يحوي "الفافيبرافير"

أعلن الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، بدء تصنيع أول دواء مصري يحتوي على مادة "الفافيبرافير"، لافتا إلى أنهم كانوا قد تقدموا للحصول على ترخيص لتصينع هذا الدواء منذ 2015 وذلك بعد ظهوره في اليابان في 2014.





وقال "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: إن هذا الدواء كان يستخدم في علاج أنواع حالات الأنفلونزا التي لا تستجيب للعلاج المتداول، منوها بأن هذا الدواء هو المثيل للأفيجان الياباني لعلاج مرضى الكورونا، وهو نفسه الدواء الذي طورته روسيا.





وكشف العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، مزايا الدواء الجاري تصنيعه، مشيرا إلى أنه يمنع تقاسم الفيروس داخل خلايا جسم الإنسان، ويتسبب في منع رفع الحرارة بعد يومين ونصف من تناوله، ويقضي على السعال بعد 4 أيام، ويحسن وظائف الرئة لنحو 91% ممن يتناولونه.





وأوضح أن الدواء سهل التناول حيث أنه عبارة عن أقراص، معلنا أنه بعد 3 أسابيع سيكون متوفر تحت تصرف وزارة الصحة وهيئة الدواء، وهم من سيحددون هل سيتم توفيره في الصيدليات أم المستشفيات، وسعره سيكون مناسب.





وأكد أن هذا ليس المستحضر الطبي ليس علاج للكورونا، وإنما هو دواء للفيروس، كاشفا عن أن المصاب بكورونا بعد تناول هذا الدواء لمدة 5 أيام يصبح غير معدٍ.



