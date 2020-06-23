يمنع تقاسم كورونا داخل الجسم.. تفاصيل إنتاج أول دواء يحوي "الفافيبرافير"
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:44 ص
هدى عبدالرازق
أعلن الدكتور عمرو مرسي، العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، بدء تصنيع أول دواء مصري يحتوي على مادة "الفافيبرافير"، لافتا إلى أنهم كانوا قد تقدموا للحصول على ترخيص لتصينع هذا الدواء منذ 2015 وذلك بعد ظهوره في اليابان في 2014.
وقال "مرسي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامح "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الاثنين: إن هذا الدواء كان يستخدم في علاج أنواع حالات الأنفلونزا التي لا تستجيب للعلاج المتداول، منوها بأن هذا الدواء هو المثيل للأفيجان الياباني لعلاج مرضى الكورونا، وهو نفسه الدواء الذي طورته روسيا.
وكشف العضو المنتدب لشركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية، مزايا الدواء الجاري تصنيعه، مشيرا إلى أنه يمنع تقاسم الفيروس داخل خلايا جسم الإنسان، ويتسبب في منع رفع الحرارة بعد يومين ونصف من تناوله، ويقضي على السعال بعد 4 أيام، ويحسن وظائف الرئة لنحو 91% ممن يتناولونه.
وأوضح أن الدواء سهل التناول حيث أنه عبارة عن أقراص، معلنا أنه بعد 3 أسابيع سيكون متوفر تحت تصرف وزارة الصحة وهيئة الدواء، وهم من سيحددون هل سيتم توفيره في الصيدليات أم المستشفيات، وسعره سيكون مناسب.
وأكد أن هذا ليس المستحضر الطبي ليس علاج للكورونا، وإنما هو دواء للفيروس، كاشفا عن أن المصاب بكورونا بعد تناول هذا الدواء لمدة 5 أيام يصبح غير معدٍ.
آخر تطورات فيروس كورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى أمس.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
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