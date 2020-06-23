"جمالها" لـ حمادة هلال ومنة عرفة يقترب من الـ 9 مليون مشاهدة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:36 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
حقق فيديو كليب "جمالها"، لـلفنان حمادة هلال، والفنانة منة عرفة، نجاحاً كبيراً، بعد طرحه على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالتزامن مع عيد الفطر.

حيث حقق الفيديو كليب 8 ملايين و977 ألف مشاهدة، وأقترب من الـ9 ملايين، يوم 25 مايو.


وظهرت الفنانة منة عرفة، في الفيديو كليب كـ "موديل"، كانو يرقصا مثل رقصهم في فيلم "الحب كده"، ويأتوا بمشاهد من الفيلم حتى يستعيدوا ذكرياتهم سوياً.


يذكر أن الأغنية من كلمات: ماجد صبري، جيتار: شريف فهمي، طبلة: ماجد الصواف، توزيع موسيقي: مادو صلاح، والكليب إخراج: أحمد عاطف. 


شاركت منة عرفة في فيلم "الحب كده" مع حمادة هلال إنتاج 2007 أي قبل 13 عاما، من إنتاج السبكي وإخراج أكرم فريد.


وتقول كلمات الأغنية: "دى جمالها اووه لا لا... و قوامها اووه لا لا...خطفتني وعهد الله... بره الدنيا...نفسي اكلم ماما... طيب لا و لا اه ..ضحكت لي هاهاها... واختفت فى ثانية...ما تخف علينا بشويش... خلى غيرك ياكل عيش ..كفايه حرام... ده جمالك غطى علي الحلوين ..وشغلي بالى بالى".

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