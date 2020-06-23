اليابان تخفف من قيود السفر مع فيتنام جزئيا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:34 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
قال وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، ان اليابان ستخفف جزئيا القيود المفروضة على السفر مع فيتنام، مع السماح للرحلات الجوية بين البلدين خلال الفترة من 25 حتى 27 يونيو، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".

تدرس الحكومة اليابانية الخيارات المختلفة لتخفيف حظر الدخول الذي تم وضعه لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.

وعلي صعيد اخر، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، ردًا على سياسة مماثلة أدخلت الأسبوع الماضي للمسافرين إلى بريطانيا، إن إسبانيا تدرس فرض الحجر الصحي على الزوار من بريطانيا عندما تعيد فتح حدودها الأسبوع المقبل.

وقالت أرانتشا لبي بي سي إنها تأمل في أن ترفع بريطانيا قيودها، مما يجعل التحرك الإسباني غير ضروري.

وقالت في مقتطف مسبق من برنامج الشؤون الجارية HARDtalk: "سنكون في حوار مع المملكة المتحدة لنرى ما إذا كان علينا تقديم المعاملة بالمثل أم لا لأنهم لديهم إجراءات مختلفة عن بقية الاتحاد الأوروبي".

كانت بريطانيا، التي لديها أكثر من 41000 حالة وفاة مؤكدة مرتبطة بالفيروس التاجي، وإسبانيا، التي لديها أكثر من 27000 حالة، من بين الدول الأكثر تضررا من الوباء. ويستعد كلاهما، إلى جانب دول أوروبية أخرى، لتخفيف قيود الإغلاق التي تضمنت إغلاق الحدود.

ولم يذكر المسؤولون الإسبان أي قيود على الحجر الصحي، عندما تقدمت الحكومة بتاريخ السماح للزوار الأوروبيين بالعودة إلى البلاد إلى 21 يونيو من 1 يوليو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا اليابان تخفف من قيود السفر مع فيتنام

أخبار تهمك

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 7 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ يوم

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ ساعتين

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الاقتصاد الياباني: لا توجد علامة على أن المستهلكين اليابانيين يتحملون الإنفاق قبل زيادة ضريبة المبيعات

وزير الخارجية الياباني يعتزم إجراء محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية

المجتمع الدولي يخطط لنقل رعاياه من مناطق فيروس "كورونا" بالصين

السلطات الأوكرانية تحذر من السفر إلى مقاطعة هوبى الصينية

اليابان ترسل رابع رحلة مستأجرة إلى ووهان يوم الخميس

بريطانيا تتطمح لصفقة تجارية مع اليابان.. وطوكيو تسعى إلى إنهاء قيود فوكوشيما

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

07:17 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!