اليابان تخفف من قيود السفر مع فيتنام جزئيا

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قال وزير الخارجية اليابانى توشيميتسو موتيجى، اليوم الثلاثاء، ان اليابان ستخفف جزئيا القيود المفروضة على السفر مع فيتنام، مع السماح للرحلات الجوية بين البلدين خلال الفترة من 25 حتى 27 يونيو، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".



تدرس الحكومة اليابانية الخيارات المختلفة لتخفيف حظر الدخول الذي تم وضعه لإبطاء انتشار الفيروس التاجي.



وعلي صعيد اخر، قالت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا غونزاليس لايا، ردًا على سياسة مماثلة أدخلت الأسبوع الماضي للمسافرين إلى بريطانيا، إن إسبانيا تدرس فرض الحجر الصحي على الزوار من بريطانيا عندما تعيد فتح حدودها الأسبوع المقبل.



وقالت أرانتشا لبي بي سي إنها تأمل في أن ترفع بريطانيا قيودها، مما يجعل التحرك الإسباني غير ضروري.



وقالت في مقتطف مسبق من برنامج الشؤون الجارية HARDtalk: "سنكون في حوار مع المملكة المتحدة لنرى ما إذا كان علينا تقديم المعاملة بالمثل أم لا لأنهم لديهم إجراءات مختلفة عن بقية الاتحاد الأوروبي".



كانت بريطانيا، التي لديها أكثر من 41000 حالة وفاة مؤكدة مرتبطة بالفيروس التاجي، وإسبانيا، التي لديها أكثر من 27000 حالة، من بين الدول الأكثر تضررا من الوباء. ويستعد كلاهما، إلى جانب دول أوروبية أخرى، لتخفيف قيود الإغلاق التي تضمنت إغلاق الحدود.



ولم يذكر المسؤولون الإسبان أي قيود على الحجر الصحي، عندما تقدمت الحكومة بتاريخ السماح للزوار الأوروبيين بالعودة إلى البلاد إلى 21 يونيو من 1 يوليو.

