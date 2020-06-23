المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

يسعى فريق ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد غيابه في الموسمين الماضيين، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة الجدول برصيد 65 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة فقط عن فريق برشلونة.





وكان قد حقق ريال مدريد الفوز في المباراة الماضية على حساب ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.





ولكن سيكون على زين الدين زيدان مدرب الريال وفريقه خوض الـ8 مباريات المقبلة كمواجهات نهائية لحسم اللقب، حيث سوف يلتقي مع فريق ريال مايوركا في اللقاء القادم.





وسيحل ضيفا ثقيلا على فريق إسبانيول بعد ذلك، ثم يواجه فري خيتافي، ويلتقي مع أتلتيك بلباو في الجولة الرابعة والثلاثين.





وسوف يواجه ريال مدريد نظيره فريق الافيس بعد ذلك، ويلتقي مع غرناطة في الجولة الـ36 من الليجا على أن تكون المواجهتين الأخيرتين مع فريق فياريال وديبورتيفو ليجانيس بالترتيب.



