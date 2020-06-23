المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:21 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
أحمد عصام
يسعى فريق ريال مدريد لتحقيق لقب الدوري الإسباني هذا الموسم بعد غيابه في الموسمين الماضيين، حيث يحتل الفريق الأبيض صدارة الجدول برصيد 65 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة فقط عن فريق برشلونة.

وكان قد حقق ريال مدريد الفوز في المباراة الماضية على حساب ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

ولكن سيكون على زين الدين زيدان مدرب الريال وفريقه خوض الـ8 مباريات المقبلة كمواجهات نهائية لحسم اللقب، حيث سوف يلتقي مع فريق ريال مايوركا في اللقاء القادم.

وسيحل ضيفا ثقيلا على فريق إسبانيول بعد ذلك، ثم يواجه فري خيتافي، ويلتقي مع أتلتيك بلباو في الجولة الرابعة والثلاثين.

وسوف يواجه ريال مدريد نظيره فريق الافيس بعد ذلك، ويلتقي مع غرناطة في الجولة الـ36 من الليجا على أن تكون المواجهتين الأخيرتين مع فريق فياريال وديبورتيفو ليجانيس بالترتيب.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد رياضة الدوري الاسباني اخبار الرياضة

أخبار تهمك

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ ساعتين

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 6 ساعات

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 11 ساعة

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ ساعة الا ربع

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني 2019 - 2020

ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على ريال بيتيس

ترتيب الدوري الاسباني اليوم بعد فوز برشلونة على ليجانيس

ترتيب الدوري الإسباني اليوم

برشلونة بطل الشتاء.. ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء مباريات الجولة الـ18

ترتيب الدوري الإسباني قبل مواجهتي الريال وبرشلونة اليوم

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

07:17 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!