آخر تطورات صفقة انتقال المثلوثي إلى الزمالك

لم تكتمل الرؤية بشأن صفقة انتقال حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، إلى نادي الزمالك حتى الآن.





قبل عدة أيام أشارت تقارير صحفية إلى حسم الزمالك صفقة انتقال المثلوثي، بنسبة كبيرة واتفاقهم على كل شيء يخص العقد، وأرسل له مسئولو الأبيض نسخة من العقود التي تمتد إلى ثلاث سنوات من أجل التوقيع عليها، وعلى الرغم من ذلك لم يوقع اللاعب حتى الآن على العقود.





وأكدت أن التونسي تنازل عن باقي مستحقاته مع الصفاقسي والمقدرة بنحو 175 ألف دولار بسبب رحيله المجاني، حيث ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي.





ولكن في الساعات الأخيرة، ذكرت أن اللاعب ينتظر حسم أموره مع أحد الأندية التركية، وفي حال لم يصل إلى اتفاق معهم سيوقع على عقود القلعة البيضاء.





جدير بالذكر أن المثلوثي صاحب الـ27 عاما، خاض خلال مسيرته مع فريق الصفاقسي 99 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 15 هدف آخرين.



