آخر تطورات صفقة انتقال المثلوثي إلى الزمالك

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:18 ص
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
أمل الحلفاوي
لم تكتمل الرؤية بشأن صفقة انتقال حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصفاقسي التونسي، إلى نادي الزمالك حتى الآن.

قبل عدة أيام أشارت تقارير صحفية إلى حسم الزمالك صفقة انتقال المثلوثي، بنسبة كبيرة واتفاقهم على كل شيء يخص العقد، وأرسل له مسئولو الأبيض نسخة من العقود التي تمتد إلى ثلاث سنوات من أجل التوقيع عليها، وعلى الرغم من ذلك لم يوقع اللاعب حتى الآن على العقود.

وأكدت أن التونسي تنازل عن باقي مستحقاته مع الصفاقسي والمقدرة بنحو 175 ألف دولار بسبب رحيله المجاني، حيث ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي.

ولكن في الساعات الأخيرة، ذكرت أن اللاعب ينتظر حسم أموره مع أحد الأندية التركية، وفي حال لم يصل إلى اتفاق معهم سيوقع على عقود القلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن المثلوثي صاحب الـ27 عاما، خاض خلال مسيرته مع فريق الصفاقسي 99 مباراة، وسجل 7 أهداف، وصنع 15 هدف آخرين.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

رياضة حمزه المثلوثي الزمالك الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ يوم

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 21 ساعة

المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني

منذ ساعة

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

منذ ساعتين

ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ حوالي 6 ساعات

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ حوالي 7 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:31 ص

أستاذ أوبئة يفجر مفاجأة عن أدوية فيروس كورونا

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

07:17 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

12:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!