أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 23-6-2020 خلال بداية التعاملات الصباحية





استقرت أسعار الذهب في السوق المحلي خلال بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات أمس غلى مستويات تاريخية ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 790 جنيهًا، وهى أسعار غير مسبوقة في السوق المصري





أسعار الذهب اليوم





سعر الذهب عيار18 : 677.25 جنيهًا





سعر الذهب عيار 21 : 790 جنيهًا





سعر الذهب عيار 24 : 902.75 جنيهًا





الجنيه الذهب : 6320 جنيهًا





السعر العالمي للذهب : 1758 دولار .









أسعار الذهب العالمي:





واصلت أسعار الذهب الارتفاع عالميًا اليوم الإثنين، مع خسائر الدولار وارتفاع قياسي لعدد حالات كورونا في العالم.





واستفاد المعدن الأصفر باعتباره ملاذاً آمناً بعد أن أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل عدد حالات إصابة قياسي بفيروس كورونا بلغ 183 ألف حالة أمس الأحد.





وأبلغت الولايات المتحدة عن زيادة عدد حالات الإصابة بالوباء بأكثر من 30 ألف حالة وهو أعلى معدل إصابة يومي منذ أوائل الشهر الماضي.









وأدى تصاعد أزمة الموجة الثانية للوباء إلى تكالب المستثمرون على حيازة المعدن النفيس وسط تراجع آمال حدوث تعافي اقتصادي سريع.









وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة بنحو 9.7 بالمائة في الشهر الماضي.





وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.2 بالمائة ليصل إلى 1774 دولار للأوقية رابحاً 21 دولاراً.





كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.9 بالمائة أو ما يعادل 15.89 دولار، مسجلاً 1759.93 دولار للأوقية.









وخلال نفس الفترة، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار الأمريكي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة إلى مستوى 97.175.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.