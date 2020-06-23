15 أغسطس القادم بدء عودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري تدريجيا

أعلن الأولمبياد الخاص المصري عن موعد بدء عودة أنشطته في محافظات مصر المختلفة تدريجياً يوم 15 أغسطس القادم وذلك خلال مؤتمر العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري 2020 الذي عقد برعاية وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الآجتماعي والمهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الأقليمي للأولمبياد الخاص الدولي والمهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري عبر تقنية الفيديو كونفرانس .





أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة خلال كلمته بالمؤتمر علي أن الفترة الحالية تشهد تأهيل وتعقيم الأماكن التي يتردد عليها لاعبو الأولمبياد الخاص المصري لعودة ممارسة النشاط مرة آخري في ظل الظروف الراهنة.





وأشار وزير الشباب والرياضة إلي ضرورة تدريب لاعبو الأولمبياد الخاص علي آجراءات الوقاية الشخصية المختلفة من خلال تنظيم العديد من الندوات التثقيفية خلال تلك الفترة باستخدام الوسائل التقنية الألكترونية المختلفة .





فيما قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الإجتماعي أن جزء كبير من النجاح هو المرونة والتكيف مع جائحة فيروس كورونا المستجد من أجل استمرار الأنشطة وتحقيق الانجازات للاعبو الأولمبياد الخاص ، مشيرة إلي أن علي المجتمع تحقيق التعافي المجتمعي والتخلص التدريجي من الآثار النفسية التي سببتها تلك الجائحة للاعبو الأولمبياد الخاص نظراً لطبيعة حالتهم الصحية .





أكدت وزير التضامن الاجتماعي علي أن التعايش أصبح ضرورة حتمية مع فيروس كورونا لعودة الحياة الطبيعية في أقرب وقت ممكن مع ضرورة الالتزام التام بالاجراءات الاحترازية التي أعلنتها الدولة سواء في عمل المنشآت أو سلوك الأفراد .





وآقترحت الوزيرة أن يتم أنشاء غرفة عمليات مصغرة داخل مؤسسة يونيفاي أيجيبت لمتابعة العودة الآمنة لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري مشيرة إلي أن من خلال عمل تلك الغرفة تستطيع الوزارات المعنية الاعتماد علي التقارير الصادرة عنها لمتابعة الحالة بشكل دقيق واتخاذ القرارات السليمة .

فيما آشاد المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي بالدور الكبير التي تقوم به وزارتي الشباب والرياضة والتضامن الآجتماعي مشيراً أن الاولمبياد الخاص المصري أكثر حظاً بتواجد الدكتور أشرف صبحي والدكتورة نيفين القباج في منصب تلك الوزارتين .





وعن العودة الآمنة للأنشطة قال الرئيس الإقليمي أن كلنا هدفنا عودة آمنة للأنشطة ولكن يجب أن نضع في الأعتبار ظروف لاعبينا الصحية والمناعية ، ويجب العمل مع الوزارات المعنية الشباب والرياضة والتضامن الآجتماعي لوضع القواعد والأسس اللازمة لعودة النشاط تدريجيا بشكل آمن ، مشيراً أن الاجراءات الاحترازية بالنسبة للاعبين في الأولمبياد الخاص هي ضعف الاجراءات الاحترازية بالنسبة للأشخاص من غير المعاقين .

من جانبه أكد المهندس هاني محمود رئيس الأولمبياد الخاص المصري علي أن البداية لأنشطة الأولمبياد الخاص المصري يجب أن تكون حذرة مع الوضع في الآعتبار القواعد والآسس السليمة لعودة آمنة قائمة علي المناقشات العلمية مع المسئولين في الوزارات المعنية والخبراء وكذلك الاطلاع علي اخر المستجدات العالمية في هذا الشأن .





وعبر محمود عن سعادته عن البدء قريباً لعودة نشاط الأولمبياد الخاص نظراً للتوقف التام للانشطة خلال الفترة السابقة نتيجة فيروس كورونا المستجد ، مشيراً أن تلقي العديد من الاتصالات من أولياء الأمور للاستفسار حول موعد بدء النشاط من جديد .





وقد أشتمل المؤتمر علي أربعة جلسات رئيسية وجلسة آفتتاحية بعنوان السياسة العامة لعودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري حضرها وشارك فيها الوزراء الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والرئيس الإقليمي للأولمبياد الخاص الدولي ورئيس الأولمبياد الخاص المصري .





وقد شهدت الجلسة الأولي التي حملت عنوان الآشتراطات الآمنة لعودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري مداخلات ومشاركات من الدكتور باسم تهامي المدير الوطني للأولمبياد الخاص المصري والدكتورة نانسي لبيب استشاري الطب النفسي والطبيب المعتمد من الأولمبياد الخاص الدولي ومشاركة عمرو محي الطحاوي نائب المدير الوطني ومدير الألعاب والمسابقات بالأولمبياد الخاص المصري ومشاركة متميزة ممن اللاعبة ندا منتصر لاعبة الأولمبياد الخاص المصري.





فيما شهدت الجلسة الثانية والتي حملت عنوان دور الإعلام والشركات الراعية في دعم عودة أنشطة الأولمبياد الخاص المصري مشاركة نجلاء نصير رئيس قطاع المسئولية المجتمعية بالشركة المصرية للاتصالات WE ومشاركة نيرمين شهاب الدين مدير التشويق والاستدامة الاستراتيجية بالبنك الأهلي المصري ومشاركة الناقد الرياضي الدكتور عمرو دردير رئيس التحرير بالآهرام .





بينما شهدت الجلسة الثالثة والتي حملت عنوان الرياضات الموحدة (المدمجة) أنشطة الأولمبياد الخاص المصري مشاركة متميزة من الدكتورة هادية حسني البطلة الأولمبية ومدربة فريق الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص المصري ومشاركة اللاعب محمد صلاح عضو مجلس مداخلات اللاعبين القادة بالأولمبياد الخاص المصري ومشاركة المهندس أحمد وائل رئيس مجلس اللاعبين الرياضيين بالجامعة الأمريكية سابقاً ومشاركة من عين الحياة محمود ولي أمر لاعب بالأولمبياد الخاص .





وقد آختتم المؤتمر في جلستة الرابعة والأخيرة بعرض التوصيات الخاصة بالمؤتمر والاعلان عن موعد عودة أنشطة الأولمبياد الخاص تدريجيا .