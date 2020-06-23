"الإحصاء": تراجع استهلاك المواد البترولية إلى 2 مليون طن فى مارس الماضي
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:06 ص
أظهرت بيانات حكومية، تراجع الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى فى شهر مارس الماضي، قياسا باستهلاك نفس الشهر من العام الماضى 2019، حيث بلغ الاستهلاك المحلى نحو 3 ملايين و532 ألف طن، مقابل 3 ملايين و791 ألف طن، كما تراجع الاستهلاك من المواد البترولية الأخرى ليصل إلى 2 مليون و397 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 2 مليون و711 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019.
ورصدت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع انتاج الغاز الطبيعى خلال شهر مارس الماضي، حيث بلغ نحو 3 ملايين و559 ألف طن، مقابل 4 ملايين و425 ألف طن، صاحبه تراجع فى إنتاج الزيت الخام والمكثفات والبوتاجاز ليصل إلى 2 مليون و630 ألف طن مارس الماضي، مقابل 2 مليون و758 ألف طن فى مارس من عام 2019.
وفى نفس السياق، تراجع استيراد البوتاجاز فى مارس الماضي، حيث بلغت 336.6 ألف طن، مقابل 342.2 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، صاحبه تراجع فى الاستيراد ليصل إلى 182 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 302 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019، بينما فى المقابل ارتفع معدل الإنتاج للبوتاجاز ليصل إلى 160 ألف طن فى مارس الماضي، مقابل 154 ألف طن فى نفس الشهر من عام 2019.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، آمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.