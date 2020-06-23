أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء 23-6-2020 في سوق العبور
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 08:51 ص
استقرت أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الثلاثاء 23-6-2020، في سوق العبور وذلك في ظل حالة الاستقرار التي تشهدها الأسواق خلال الفترة الحالية وجاءت الاسعار كما يلي :
أسعار الخضراوات اليوم الثلاثاء
ترواح سعر كيلو الطماطم بين 1.5- 4 جنيهات مقابل 2.5-4.5، وأسعار البطاطس 1.25-2.5 مقابل، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 3-10جنيهات، وسعر البصل يتراوح بين 2.5 - 7.5، أسعار الباذنجان البلدى بين 3-5جنيهات، والباذنجان الرومى بين 3 - 5جنيهات، سعر الكوسة يتراوح بين 1.5-4 مقابل 2-4 جنيهات، وسعر الخيار يتراوح بين 3-5، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات.
وسجل سعر السبانخ 10 جنيها، وسجل سعر ورق العنب 50 جنيها، بينما سجل سعر القرنبيط 8 جنيهات للواحدة، وسجل سعر البروكلي 10 جنيهات، وفيما سجل سعر الكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، وسجل سعر الليمون 30 جنيها، فيما سجل سعر البصل 6 جنيهًا، وسجل سعر البطاطس 5.5 جنيهًا، وسجل سعر الكوسة 6 جنيهًا، وسجل سعر الفاصوليا 16 جنيها، بينما سجل سعر الطماطم 7 جنيه، وسجل سعر الفلفل الرومي 13 جنيها، وسجل سعر البصل الأحمر 10 جنيها، فيما سجل سعر البصل الأخضر من 3 إلى 8جنيهات.
وكشف الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن صادرات مصر من الخضروات والفاكهة ارتفعت لمليوني و770 ألف طن منذ بداية التصدير ويتوقع زيادة صادرات مصر خلال 2020 الزراعية 5.5 مليون طن، رغم أزمة كورونا
وأضاف " العطار"، في تصريحات صحفية، أن صادرات الموالح في المركز الأول والبطاطس في المركز الثاني، واحتل البصل المركز الثالث، استطاعت مصر فرض نفسها بقوة في مجال تصدير البرتقال رغم المنافسة من إسبانيا، ما نزال فى المركز الأول في تصدير الموالح، ونصدر 1.8 مليون طن في السنة.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 16613 حالة، من ضمنهم الـ 15133 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1576 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 85 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 56809 حالة من ضمنهم 15133 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و2278 حالة وفاة.