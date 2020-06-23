بيع جيتار نجم الروك الأمريكي كورت كوبين في مزاد بمبلغ قياسي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 07:27 ص
بوابة الفجر

بيع الجيتار الأسطوري لنجم الروك الأمريكي، زعيم فرقة Nirvana كورت كوبين بمبلغ قياسي في المزاد.

وأعلنت دار المزادات Julien’s Auctions عن بيع الغيتار الذي عزفه كوبين في الحفلة الموسيقية الشهيرة MTV Unplugged بنيويورك في نوفمبر 1993 بمبلغ 6 ملايين و10 آلاف دولار، فيما كانت القيمة الأولية للغيتار أثناء طرحه على المزاد بين مليون ومليوني دولار.

وكان كوبين يعزف الغيتار Martin D-18E أثناء تلك الحفلة الموسيقية.

وقبل بيع غيتار كوبين، كانت القيمة القياسية للغيتار المباع في المزادات تعود للغيتار Black Stratocaster التابع للموسيقار البريطاني ديفيد غيلمور من فرقة Pink Floyd، والذي تم بيعه بـ 3.95 مليون دولار

وأصبح MTV Unplugged أحد آخر العروض الموسيقية لـ Nirvana قبل وفاة زعيمها بظروف غامضة في أبريل 1994.

وبلغت مبيعات الألبوم الأخير للفرقة الذي سجل أثناء تلك الحفلة وصدر عام 1994، وباع أكثر من 8 ملايين نسخة في الولايات المتحدة لوحدها. كما فاز بجائزة "غرامي".

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