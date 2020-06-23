عاجل.. السعودية تحبط استهداف مدنيين في العاصمة الرياض بـ"صاروخ باليستي"

أعلن التحالف الدولي لاستعادة الشرعية في اليمن، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثي باتجاه السعودية.

ولفت التحالف، إلى أن الصاروخ الباليستي أطلقه الحوثي من صنعاء باتجاه الرياض، مشددا على أن إطلاق الصاروخ عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف المدنيين، وفقا لما أفادت به قناة العربية.

وشدد التحالف الدولي، على أن اعتداء صباح اليوم هو امتداد لمحاولات الحوثيين الإرهابية المستمرة.

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، تمكن من إحباط محاولة هجوم جديدة شنها الحوثيون على المملكة.





وأشارت القناة إلى أن قوات التحالف استطاعت تدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.





وأوضحت، أن القوات أيضا استطاعت تدمير3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران وجازان.





هذا، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، يوم الأحد، بشدة التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة في محافظتي مأرب والجوف، محذراً الحوثيين من خطورة التصعيد ومحاولات كسب مزيد من المناطق.





وأوضح "جريفيث"، أنّ هذا التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها والتي تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، وتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين، والالتزام باستئناف العملية السياسية بهدف إنهاء شامل للصراع.





وطالب جريفيث بوقف التصعيد قائلاً: "أحثّ الأطراف من جديد على خفض جدي للتصعيد وإعطاء فرصة للسلام والاستمرار في الانخراط بشكل بنّاء في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق"، مضيفاً: "آمل أن يعدلوا عن الاستمرار في الإصرار على كسب مزيد من المناطق بالقوة الذي لا يمكن إلّا أن يعرّض اليمن إلى المزيد من العنف والمعاناة".





وشدد المبعوث الأممي بالقول: "لا مبرّر للتصعيد العسكري وهو يتعارض مع آمال الرجال والنساء اليمنيين في السلام ويجعل النضال اليومي من أجل البقاء في اليمن أكثر صعوبة، كما أنّه يعيق كل جهود الاستجابة لتفشي جائحة كوفيد-19 التي تجتاح البلاد".



