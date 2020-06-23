تطورات مثيرة بشأن الصفقة التبادلية بين برشلونة و يوفنتوس









حدث اليوم تطورات مثيرة بين نادي برشلونة الاسباني ونظيره يوفنتوس الإيطالي بشأن الصفقة التبادلية بين الفريقين وهي انتقال اللاعب الدولي البوسني بيانيتش لصفوف النادي الكتالوني مقابل انتقال اللاعب الدولي البرازيلي آرثر ميلو لصفوف النادي الإيطالي هذا الصيف.









‏وذكرت تقارير صحفية اسبانية أن اليوم كانت هُناك قمة مُطولة عبر الهاتف بين برشلونة ويوفنتوس لتحديد الاتفاقيات الاقتصادية لعملية التبادل بين ارثور وبيانيتش حيث يريد نادي برشلونة مبلغ قدره 10 مليون يورو ونادي يوفنتوس يرغب في تقليل هذا الرقم إلى 5 مليون ثابتة + 5 مليون متغييرات لحدوث هذه الصفقة.









وأضافت التقارير أن هذه العملية لن تتم إلا بموافقة اللاعبين لهذا يستمر نادي برشلونة ويوفنتوس في الوقت بالضغط على ارثور الذي لا يرغب في الرحيل عن نادي برشلونة هذا الصيف.







