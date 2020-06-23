باريس سان جيرمان يتسبب فى صعوبة إنتقال لاوتارو مارتينيز لصفوف برشلونة









تسبب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في صعوبة إنتقال المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي في الإنضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وقالت صحيفة سبورت الإسبانية نادي باريس سان جيرمان الفرنسي دفع 50 مليون يورو من أجل المهاجم الدولي الأرجنتيني إيكاردي نهائيا من صفوف النادي الإيطالي و أصبح نادي الإنتر الآن في غنى عن بيع لاوتارو ولا حاجة له للأموال في الوقت الحالي.





وأضافت الصحيفة الاسبانية الشهيرة أن️ هدف النادي الايطالي هو الاحتفاظ باللاعب الأرجنتيني هذا الصيف من أجل الحفاظ علي المنافسة علي بطولة الدوري الإيطالي الممتاز الا إذا قال بكل صراحة بأنه يرغب بالرحيل هذا الصيف والإنضمام لصفوف النادي الكتالوني.



