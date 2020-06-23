الكشف عن إصابة أجويرو وإمكانية لحاقه بمباراة المان سيتي وتشيلسي









غادر المهاجم الدولي الأرجنتيني سيرجو اجويرو لاعب نادي مانسشتر سيتي مباراة فريقه أمام نظيره بيرنلي مصابا بين شوطين اللقاء الذي جمع بين الفريقين علي ملعب الإتحاد الدولي بمدينة مانشستر ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز " بريميرليج ".





و‏ذكرت تقارير انجليزية أن المهاجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو شعر بعدم الراحة في ركبته عندما تعرض للعرقلة وسيخضع اللاعب للاختبارات لمعرفة المدى الدقيق للإصابة، الألم أكثر تركيزًا على منطقة الغضروف الهلالي ، على عكس المنطقة "الأكثر شدة" من الركبة.





يذكر أن نادي مانشستر سيتي قد حقق فوزا كبيرا علي حساب نظيره نادي بيرنلي بنتيجة خمسة أهداف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الاثنين بمدينة مانشستر ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



