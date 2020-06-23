الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع نجم حسنية أغادير

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:21 ص
حسنية أغادير
حسنية أغادير
محمد الدمتناوي

حسم مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفهم النهائي من التعاقد مع المهدي أوبيلا، لاعب وسط حسنية أغادير المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك لا يفكر في ضم أوبيلا، وأن اللاعب خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.

وتابعت التقارير، أن الزمالك قد اقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل وهم الثنائي حمزة المثلوثي، قائد الصفاقسي التونسي وأرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولي.

وكان المهدي أوبيلا قد صرح أمس بعدم وجود أية مفاوضات مع مسئولي نادي الزمالك من أجل ضمه هذا الصيف، وأنه لن يرحل عن حسنية أغادير، إلا بموافقة إدارة الفريق المغربي.

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