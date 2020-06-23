الزمالك يحسم موقفه من التعاقد مع نجم حسنية أغادير





حسم مسؤولي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، موقفهم النهائي من التعاقد مع المهدي أوبيلا، لاعب وسط حسنية أغادير المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





حيث أشارت تقارير صحفية مصرية، أن الزمالك لا يفكر في ضم أوبيلا، وأن اللاعب خارج حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون خلال الفترة المقبلة.





وتابعت التقارير، أن الزمالك قد اقترب من حسم صفقتين من العيار الثقيل وهم الثنائي حمزة المثلوثي، قائد الصفاقسي التونسي وأرى بابل، جناح أول أغسطس الأنجولي.



