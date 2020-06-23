مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقد نجم الفريق

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:19 ص
مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد
محمد الدمتناوي


أشارت تقارير صحفية، أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، يستعد لتجديد عقد نجم الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويرغب مانشستر يونايتد في تجديد عقد الحارس الإنجليزي الشاب، دين هندرسون المعار الى شيفيلد يونايتد، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب صحيفة "صن" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يستعد لتجديد عقد هندرسون، والذي ينتهي عقده في صيف 2022.

وتابعت الصحيفة، أن تشيلسي يستهدف التعاقد مع هندرسون، لكن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، أكد أن هندرسون سيكون حارس مانشستر يونايتد الاول في المستقبل.

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