كارتيرون يرفض عودة أحمد فتوح
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:03 ص
ريهام عبدالمحسن
ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رحب بتجديد إعارة أحمد أبو الفتوح نجم الفريق الأول في الموسم المقبل إلى سموحة أو رحيله لأي نادي آخر.
وأوضح الفرنسي كارتيرون لأمير مرتضي المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن الفريق ليس في حاجة إلى عودت فتوح وذلك لوجود أكثر من لاعب في هذا المركز على رأسهم محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.
ويرغب سموحة في تجديد عقد فتوح أو شراء عقده بشكل نهائي من الزمالك وسط غموض موقفه مع إدارة القلعة البيضاء وعدم تحمس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق حتى الآن لاستعادته وهو ما دفع إدارة سموحة لطلب شراء فتوح وعدم الاكتفاء بالإعارة.