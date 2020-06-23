كارتيرون يرفض عودة أحمد فتوح





ذكرت تقارير صحفية أن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك رحب بتجديد إعارة أحمد أبو الفتوح نجم الفريق الأول في الموسم المقبل إلى سموحة أو رحيله لأي نادي آخر.









وأوضح الفرنسي كارتيرون لأمير مرتضي المشرف العام على كرة القدم في الزمالك أن الفريق ليس في حاجة إلى عودت فتوح وذلك لوجود أكثر من لاعب في هذا المركز على رأسهم محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.







