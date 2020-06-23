ريال مدريد يفقد كاسيميرو

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:02 ص
كاسيميرو
كاسيميرو
ريهام عبدالمحسن

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط ​ريال مدريد​ حصل على بطاقته الصفراء رقم 10 له في الدوري الإسباني في الموسم الحالي أثناء مواجهة ريال سوسيداد مما يؤكد غياب النجم البرازيلي عن اللقاء المقبل للملكي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن ريال مدريد سيواجه ريال مايوركا في 24 يونيو الحالي على ملعب سانتياجو برنابيو ولكنه سيلعب في غياب كاسيميرو الموقوف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وأفادت التقارير الصحفية بأن ريال مدريد يتنافس مع برشلونة على لقب الدوري الإسباني وأن غياب كاسيميرو سيكون مؤثراً في وسط الملعب خصوصًا وأن ريال مايوركا فاز في مباراة الذهاب بهدف نظيف في الدوري الإسباني.

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