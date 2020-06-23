موعد مباراة برشلونة المقبلة والقناة الناقلة









يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره فريق أتلتيك بلباو، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام أتلتيك بلباو على أرضية ملعب كامب نو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.





يسعى برشلونة لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل استعادة الصدارة ولو مؤقتًا من ريال مدريد صاحب المركز الأول.





وكان برشلونة قد تعادل بدون أهداف في المباراة الأخيرة له مع إشبيلية، في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة الماضية، ضمن منافسات الجولة الثلاثين من الدوري الإسباني.



