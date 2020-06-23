الكشف عن إمكانية لحاق هازارد و راموس بمباراة ريال مدريد ضد ريال مايوركا

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:56 ص
راموس وهازارد
راموس وهازارد
علي ماهر حلمي


كشفت تقارير صحفية اسبانية أن اليوم عن إمكانية لحاق كل من اللاعب الدولي البلجيكي ايدين هازارد و المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس بمباراة ريال مدريد ضد ريال ماريوكا المقبلة ببطولة الدوري الاسباني الممتاز بعد أن تعرضا للإصابة  في مباراة الجولة الماضية أمام ريال سوسيداد.

وأكد الصحفي الاسباني ‏ميجيل أنخيل دياز أن كل من هازارد و راموس سيكونان متاحين لمباراة مايوركا المقبلة حيث اصيب قائد ريال مدريد في عصب ركبته اليسرى واليوم لم يكن من الضروري إجراء الفحوصات عليه على الرغم من أنّه لم يتدرب على العشب مع المجموعة.

أما بالنسبة للاعب البلجيكي ايدين هازارد فقد كان يعاني من حمل زائد، لذلك لم يتدرب على العشب في التدريبات الجماعية لكن غدا سيتدرب مع الفريق بشكل طبيعي.

ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره نادي ريال مايوركا غدا الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني الممتاز بالعاصمة الإسبانية مدريد.

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