بيكهام يطالب الأهلي بسرعة حسم مصيره خلال الفترة المقبلة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:28 ص
رمضان بيكهام
رمضان بيكهام
غدير أحمد



طلب أحمد رمضان بيكهام مدافع وادي دجلة الحالي، من جهاز الكرة بالنادي الأهلي، حسم مصيره بشأن الانتقال للفريق من عدمه، وذالك خلال فترة الميركاتو الصيفي المقبلة.


وقد فتح النادي الأهلي باب المفاوضات مع اللاعب،وذالك عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً لإعادته مرة أخرى.


ويريض بيكهام في حسم مصيره مع القلعة الحمراء، خاصة في ظل وجود عروض محلية وخارجية أخرى لضم اللاعب في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.


ولأهلي الحق الأول بشراء عقد اللاعب بقيمة 5 ملايين جنيه، في نهاية الموسم الجاري، وذلك بعد انتقاله لصفوف وادي دجلة ضمن صفقة محمد محمود.



و شارك بيكهام هذا الموسم مع وادي دجلة في 18 لقاء هذا الموسم، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة آخر

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