لوكا مودريتش يحقق رقم قياسي جديد مع ريال مدريد
الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:26 ص
علي ماهر حلمي
حقق اللاعب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد رقم قياسي جديد بعد فوز النادي المرينجي على حساب نظيره نادي ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.
وبهذا الفوز أصبح مودريتش لديه 150 فوز مع ريال مدريد حيث يواصل اللاعب الكرواتي تعزيز أرقامه مع ريال مدريد حقق الكرواتي فوزه الـ150 في الدوري كلاعب مدريديستا في المباراة ضد ريال سوسيداد بعد ان شارك مودريتش في الشوط الثاني بديلاً لفارفيردي ليكون قد شارك في 225 مباراة بالمسابقة وسجل 15 هدفاً.
وكان موسما 12/13 و 13/14 الأفضل للكرواتي على صعيد الانتصارات مع ريال مدريد حيث حقق الفوز في 24 مباراة في كليهما. هذا الموسم، لعب 24 مباراة في الليجا وفاز في 16، وسجل 3 أهداف.
بينما فاز لوكا مودريتش بعدد كبير من الألقاب رفقة نادي ريال مدريد الإسباني دوري الأبطال، كأس العالم للأندية ، كأس السوبر الأوربي، بطولة الدوري الاسباني الممتاز، كأس الملك الإسباني بالإضافة إلي كأس السوبر الأسباني.