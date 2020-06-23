لوكا مودريتش يحقق رقم قياسي جديد مع ريال مدريد









حقق اللاعب الدولي الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط نادي ريال مدريد رقم قياسي جديد بعد فوز النادي المرينجي على حساب نظيره نادي ريال سوسيداد بنتيجة هدفين مقابل هدف بالمباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وبهذا الفوز أصبح ‏مودريتش لديه 150 فوز مع ريال مدريد حيث ‏يواصل اللاعب الكرواتي تعزيز أرقامه مع ريال مدريد حقق الكرواتي فوزه الـ150 في الدوري كلاعب مدريديستا في المباراة ضد ريال سوسيداد بعد ان شارك مودريتش في الشوط الثاني بديلاً لفارفيردي ليكون قد شارك في 225 مباراة بالمسابقة وسجل 15 هدفاً.





و‏كان موسما 12/13 و 13/14 الأفضل للكرواتي على صعيد الانتصارات مع ريال مدريد حيث حقق الفوز في 24 مباراة في كليهما. هذا الموسم، لعب 24 مباراة في الليجا وفاز في 16، وسجل 3 أهداف.



