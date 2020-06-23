موعد مباراة ريال مدريد المقبلة والقناة الناقلة

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 05:22 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي


يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ريال مايوركا، يوم غدًا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

يسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز والثلاث نقاط من أجل الاستمرار في صدارة الدوري الإسباني، بعد استغلاله لتعادل برشلونة أمام إشبيلية، وفوزه على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة، وبفارق المواجهات المباشرة عن برشلونة صاحب المركز الثاني.

وتقام المباراة على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة ريال مدريد أمام ريال مايوركا عبر قناة beIN Sports HD 3.

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