تعرف على موقف حسام عاشور مع الأهلي









أوضح مجلس إدارة النادى الأهلى برئاسة محمود الخطيب، رفض محاولات العفو عن حسام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول.





وأكد المصادر أن خلال الساعات الماضية حاول الكثير من اللاعبين الكبار التدخل لتحسين الموقف، و تقريب وجهات النظر وحل الخلافات الواقع بين الطرفين.





"وواجه رفض قاطع من مجلس الأهلى للعفو عن اللاعب، ويرجع ذلك إلى الهجوم المباشر على الإدارة فى العديد من الوقائع السابق".





وأكمل"علاقة حسام عاشور مع الأهلى انتهت بشكل نهائى، ووفقاً للقرار الصادر عن مجلس الإدارة منع اللاعب من المشارك فى المباريات أو التدريبات".



