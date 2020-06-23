ريال مدريد يتقدم بشكوى رسمية لرابطة الليجا بسبب برشلونة









قالت صحيفة ماركا الاسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد بقيادة فلورنتينو بيريز قامت بتقديم شكوي رسمية لرابطة الأندية الاسبانية الليجا حيث سيلعب النادي الملكي مباراتين في أقل من 72 ساعة 3 أيام، بينما سيتمتع نادي برشلونة المنافس 5 أيام كاملة بين مباراتيهما في الجولتين 33 و 34.





وأضافت الصحيفة أن مسؤولو متصدر الدوري الاسباني الممتاز ريال مدريد اعتبروا هذه الجدولة نكتة حيث ‏بعد أن أعلنت لجنة المسابقات عن موعد الجولتين 33 و34، شعر متصدر الدوري أن الجدولة تصب بشكل واضح لمصلحة النادي الكتالوني ففي الوقت الذي لن يتمكن مدريد من الحصول على أكثر من 62 ساعة بين مباراتيه، يحظى برشلونه بوقت 118 ساعة كاملة بين المباراتين.





‏لذا، كان غضب النادي المرينجي كبيرا على جدولة الجولتين، لأنهم لم يصدقوا أن ذلك قد يكون أمرا واقعا ولا يوجد سبب كافٍ لاستيعاب إنهاء المباراة منتصف الليل، بداية يوم الجمعه وثم اللعب ظهر الأحد.



