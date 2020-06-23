فيدال يتحدث عن مواجهة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو وموقعة الأبطال أمام نابولي









أجرى اللاعب الدولي التشيلي ارتورو فيدال لاعب وسط نادي برشلونة الاسباني حوارا صحفيا قبل مواجهة فريقه المرتقبة أمام أتلتيك بيلباو ضمن منافسات الجولة الواحدة والثلاثين من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وقال فيدال:"‏ستكون مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو مكثفة وصعبة للغاية ، يجب أن نتحسن لأن أتلتيك سيكون صعبا للغاية ونحن لا نرغب في أي تعثر جديد مثلما حدث أمام إشبيلية بالجولة الماضية ، يجب علينا أن نتعافى بأسرع وقت ممكن بين أيام المباريات".





وأضاف اللاعب الدولي التشيلي:" الناس كانت تجعلك تشعر بمشاعر قبل الوصول إلى الملعب لم تكن لديك ، الآن الاجواء تغيرت تماماً ، ليس لديك نفس المعجبين ومن الصعب التركيز او حتى الرغبة في الذهاب للملعب اللعب بدون جمهور صعب".



