كارتيرون يطلب البحث عن بديل مصطفى محمد









طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تدعيم مركز المهاجم الصريح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وأكد كارتيرون إلى مسئولو القلعة البيضاء أنه يجب أن يتم ضم مهاجم أجنبي مميز للفريق في الميركاتو الصيفي لتدعيم خط الهجوم.





ويرغب باتريس كارتيرون في أن يكون هناك بديل مميز لمصطفى محمد في الفريق بالموسم القادم.





وسيبدأ مسئولو الزمالك في وضع العديد من أسماء المهاجمين المميزين في قارة إفريقيا أمام كارتيرون ليختار أحدهم ويبدأ النادي في التفاوض معه لضمه في الصيف.



