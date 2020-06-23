موعد مباراة ليفربول ضد كريستال بالاس الأربعاء 24/6/2020 في الدوري الإنجليزي













يستضيف ملعب "أنفيلد رود" ليقاء ليفربول مع ضيفه كريستال بالاس، في إطار مواجهات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.





ويسعى الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للريدز، لتجاوز التعادل الأخير ضد إيفرتون، والسعى نحو الفوز للإقتراب من تحقيق لقب الدوري بشكل رسمي.





في المقابل، يمر كريستال بالاس بحالة جيدة في الفترة الحالية، ويسعى الفريق للفوز والتقدم نحو المراكز الأوروبية.





يحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 83 نقطة من 30 مباراة، بواقع 27 فوز وتعادلين وهزيمة وحيدة.





على الجانب الآخر، يحتل كريستال بالاس المركز التاسع برصيد 42 نقطة من 30 مباراة، بواقع 11 فوز و9 تعادلات و10 هزائم.









تقام المباراة مساء الأربعاء 24 يونيو، في تمام الساعة التاسعة والربع مساءاً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءاً بتوقيت نكة المكرمة، السابع والربع مساءاً بتوقيت جرينتش.









تنقل المباراة على الهواء مباشرة، عبر قناة بي إن سبورت HD1 ويعلق عليها المعلق المصري علي محمد علي، ويديرها تحكيمياً الحكم مارتن أتكنسون.



