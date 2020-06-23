مدرب بيلباو قبل مواجهة برشلونة:"لدينا خطة لاستغلال تعثر البرسا"









أكد ‏جاريتانو المدير الفني لنادي أتلتيك بيلباو أن مواجهة برشلونة المقبلة ستكون قوية وصعبة للغاية بعد أن تعثر النادي الكتالوني في الجولة الماضية أمام نادي إشبيلية ببطولة الدوري الاسباني الممتاز.





وقال جاريتانو:"لدينا خُطة وسنعمل بشكل جيد على تطبيقها ، عندما تفعل الاشياء بالشكل الصحيح ستكون لديك فُرص للتسجيل ، وهذا ما حدث مع نادي ليجانيس عندما حصل على فرصتين في الكامب نو ، عندما تحصل على مثل هذه الفرص يجب ان تُسجل، عندما كنت لاعباً ومدرباً كان لدي شعور دائماً بانه في البرنابيو يمكن ان تكون لديك المزيد من الخيارات بينما في الكامب نو تشعر بان نادي برشلونة يمتلك الكُرة لهذا سنحاول تقديم مُباراة جيدة".





وأضاف مدرب بيلباو:"‏جميعاً لدينا ضغط في هذا العالم المدربون اللاعبون والحكام ، ويجب على كُل واحد منا ان يديرها بأفضل طريقة ممكنة ، لدى تقنية الفيديو اشياء يجب تحسينها ولكن ايجابياتها كانت أكثر من سلبياتها، تقنية الفيديو كانت مُساعدتها هذا الموسم أكثر من اضرارها ، والجدال جُزء من عالم كُرة القدم ، هناك تنافس دائم بين برشلونة وريال مدريد اذا لم يكُن الحكام فسيكون شيء أخر".



