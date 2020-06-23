حالة واحدة تُقرب تريزيجيه من الدوري التركي









كشفت تقارير صحفية تركية عن رغبة فريق جالطة سراي التركي بقوة فى التعاقد مع الدولى المصري محمود حسن تريزيجيه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة لتدعيم صفوف الفريق.





وأوضحت تقارير تركية أن جالطة سراي مستعد بقوة للتعاقد مع تريزيجيه لاعب أستون فيلا الانجليزي خلال الميركاتو الصيفي القادم،بعدما حاول الفريق التعاقد معه خلال الشتاء الماضي ولكنه فشل .



