كارتيرون يحسم مصير أحمد أبوالفتوح

اتخذ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قرار عاجل، بشأن مستقبل أحمد أبو الفتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء والمعار لصفوف فريق سموحة.





وتحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، مع كارتيرون المدير الفني للفريق، للمطالبة بحسم موقف أحمد أبو الفتوح، في الموسم القادم.





ورحب كارتيرون بتمديد عقد إعارة أبو الفتوح في الموسم الجديد، مع السماح برحيل اللاعب لأي نادي آخر؛ مؤكدا عدم حاجته للاعب، نظرا لوجود أكثر من لاعب في هذا المركز وأبرزهم محمد عبد الشافي وعبد الله جمعة.





فيما تسعى إدارة سموحة لتجديد عقد أحمد أبو فتوح أو شراء عقده بشكل نهائي من القلعة البيضاء.





يذكر أن كارتيرون، ينتظر قرار مجلس الإدارة بموعد الفريق إلى التدريبات الجماعية، بعدما أعلن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد كرة القدم، تحديد يوم 25 يوليو المقبل، موعدا مبدئيا للاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز، بعد توقف دام للأشهر بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.



