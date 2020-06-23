المطربة بوسي تنعي وفاة طفل أوس أوس

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 06:47 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل

نشرت المطربة بوسي، بوست قاصدًا تقديم واجب التعازي للفنان أوس أوس وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

وقالت: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله يا أوس أوس.. وربنا صبرك ويصبر أمه علي فراقه.

يشار إلى ‎محمد أسامة "أوس أوس" نجم فريق ‎مسرح مصر، أعلن وفاة ابنه الرضيع "علي" بعد تعرضه لحادث سقوط في المنزل، فقد على إثره الوعي قبل وفاته، وشيع جنازته أمس بحضور عدد من أصدقائه وزملائه في الوسط الفني.

يذكر أن أوس أوس احتفل بولادة ابنه ابنه علي في شهر فبراير الماضين كما احتفل أيضاً أوس أوس هذا الشهر بعيد ميلاد ابنه الأكبر عمر، ونشر عدة صور له معه ومع زوجته.

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