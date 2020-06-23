ريهام سعيد توجه رسالة لأوس أوس وزوجته بعد وفاة طفلهما الرضيع





أعربت الاعلامية ريهام سعيد عن حزنها لوفاة طفل الفنان أوس أوس الذي لم يتجاوز ثلاثة أشهر من عمره.ونشرت ريهام سعيد صورة لأوس أوس وزوجته ريناد، كما علقت قائلة: "أرجو الدعاء أكيد انتو ناس طيبين وربنا بيحبكوا أوي عشان اداكوا أصعب ابتلاء في الدنيا".وتابعت: "ربنا يصبركم ويعوضكم خير في الجنة ان شاء الله، أرجو الدعاء من القلب ان ربنا يصبرهم ويهون عليهم فراق ضناهم".يذكر أن ريهام سعيد حياتها المهنية ببرنامج "صبايا" بإحدى القنوات الفضائية، ولم تتوقف رغم تعرضها للعديد من الانتقادات وواصلت في تقديم المواضيع، وكان لحضورها اثر في دخولها عالم الدراما التلفزيونية.