بعد فوز يوفنتوس ضد لولونيا.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي









تمكن نادي يوفنتوس الإيطالي من عبور عقبة بولونيا بهدفين دون رد، وذلك على ملعب "ريناتو ديلارا" لحساب مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.





ويدين يوفنتوس بالفضل لنجميه، الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيل هدفي اللقاء في الشوط الأول، والمحافظة على الصدارة.





كما تغلب ميلان على مضيفه ليتشي برباعية مقايل هدف على أرضية ملعب "فيا ديل ماري"، حيث سجل أهداف ميلان أنتي ريبيتش ورفائيل لياو وجياكومو بونافينتورا وسامو كاستييخو، بينما سجل هدف ليتشي الوحيد "مانوسكو" من ركلة جزاء.





وفي مباراة أخرى، تعادل فيورنتينا بنتيجة 1-1 مع ضيفعه بريشيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أرتيميو فرانكي"، وفي ضوء تلك النتائج يصبح ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي.

1- يوفنتوس 66 نقطة.

2- لاتسيو 62 نقطة.

3- إنتر ميلان 57 نقطة.

4- أتالانتا 51 نقطة.

5- روما 45 نقطة.

6- نابولي 39 نقطة.

7- ميلان 39 نقطة.

8- هيلاس فيرونا 38 نقطة.

9- بارما 36 نقطة.

10- بولونيا 34 نقطة.

11- كالياري 32 نقطة.

12- ساسولو 32 نقطة.

13- فيورنتينا 31 نقطة.

14- أودينيزي 28 نقطة.

15- تورينو 28 نقطة.

16- سامبدوريا 26 نقطة.

17- جنوى 25 نقطة.

18- ليتشي 25 نقطة.

19- سبال 18 نقطة.