بعد فوز يوفنتوس ضد لولونيا.. تعرف على ترتيب الدوري الإيطالي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:12 ص
يوفنتوس ضد بولونيا
يوفنتوس ضد بولونيا
عبد القادر عرابي


تمكن نادي يوفنتوس الإيطالي من عبور عقبة بولونيا بهدفين دون رد، وذلك على ملعب "ريناتو ديلارا" لحساب مباريات الجولة 27 من الدوري الإيطالي.

ويدين يوفنتوس بالفضل لنجميه، الأرجنتيني باولو ديبالا، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بتسجيل هدفي اللقاء في الشوط الأول، والمحافظة على الصدارة.

كما تغلب ميلان على مضيفه ليتشي برباعية مقايل هدف على أرضية ملعب "فيا ديل ماري"، حيث سجل أهداف ميلان أنتي ريبيتش ورفائيل لياو وجياكومو بونافينتورا وسامو كاستييخو، بينما سجل هدف ليتشي الوحيد "مانوسكو" من ركلة جزاء.

وفي مباراة أخرى، تعادل فيورنتينا بنتيجة 1-1 مع ضيفعه بريشيا، في المباراة التي أقيمت على ملعب "أرتيميو فرانكي"، وفي ضوء تلك النتائج يصبح ترتيب الدوري الإيطالي كالتالي.
1- يوفنتوس 66 نقطة.
2- لاتسيو 62 نقطة.
3- إنتر ميلان 57 نقطة.
4- أتالانتا 51 نقطة.
5- روما 45 نقطة.
6- نابولي 39 نقطة.
7- ميلان 39 نقطة.
8- هيلاس فيرونا 38 نقطة.
9- بارما 36 نقطة.
10- بولونيا 34 نقطة.
11- كالياري 32 نقطة.
12- ساسولو 32 نقطة.
13- فيورنتينا 31 نقطة.
14- أودينيزي 28 نقطة.
15- تورينو 28 نقطة.
16- سامبدوريا 26 نقطة.
17- جنوى 25 نقطة.
18- ليتشي 25 نقطة.
19- سبال 18 نقطة.
20- بريشيا 17 نقطة.

أخبار تهمك

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

تقارير.. انتهاء الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 13 دقيقة

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ ساعة و 18 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد غزو شائعات موتها مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يتراجع عن صفقة طاهر لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:26 ص

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

03:29 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

02:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!