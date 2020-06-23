يوفنتوس يصارع إنتر ميلان على ضم مهاجم مانشستر سيتي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:10 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي


دخل نادي يوفنتوس الإيطالي في صراع مع نادي إنتر ميلان على ضم المهاجم الدولي البرازيلي جبريل جيسوس لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لضمه خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت صحيفة لاجازيتا ديلي سبورت الإيطالية أن وكيل أعمال المهاجم الدولي البرازيلي جابرييل خيسوس تواصل مع كلاً من يوفنتوس وانتر ميلان الإيطالي لاحتمالية مغادرة موكله خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية من صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة الإيطالية الشهيرة أن نادي إنتر ميلان حدد جابرييل خيسوس كأحد الاسماء التي ستكون بديلة للمهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز الذي اقترب بقوة من الانضمام لصفوف نادي برشلونة الأسباني هذا الصيف.

واختتمت الصحيفة تقريرها أن نادي إنتر ميلان سيلاقي صراع كبير من نظيره يوفنتوس الإيطالي الذي عبر عن اهتمامه باللاعب الذي يبلغ قيمته السوقية مبلغ قدره 70 مليون يورو.

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