باسم مغنية يرد بقوة على معتصم النهار.. ووسام حنا يهاجم بتغريدة مبطنة!

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أثار الفنان السوري معتصم النهار، حالة من الجدل بعدما أطل في برنامج "الاحد منحكي" مع جيسيكا عازار عبر mtv، وجاوب على سؤال يدور حول لماذا الأبطال الشباب بالأعمال المشتركة أغلبهم سوريين؟ ليُجاوب ان السبب الأول هو ان السوق يحكم، وثانياً بما معناه أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي.



ورد الفنان اللبناني باسم مغنية، على ماقاله النهار في سلسلة من التغريدات قائلاً: “قد اوافق معتصم أحيانًا بما قال على الجواب الأول، أما الجواب الثاني أن النجم السوري هو خريج معهد فنون مسرحية وهو أكاديمي. من قال لك ذلك؟ انا والكثيرون خريجون. أكاديميون، موهوبون".



وأضاف باسم في رده: "الممثلون اللبنانيون أغلبهم خريجو معهد فنون. ذقنا الأمرين على سبيل المثال (يورغو شلهوب. يوسف حداد. طلال الجردي. بديع أبو شقرا. نيكولا معوض وغيرهم) إضافة إلى نجوم يفتخر بهم (يوسف الخال. طوني عيسى، رفيق علي احمد، عمار شلق، فادي ابراهيم، مجدي مشموشي واللائحة تطول. “وقال: ملاحظة أفتخر أيضا بالنجوم السوريين كثيرا يا أخ معتصم".



واستكمل مطالباً من الجمهور ألا يصطاد بالماء العكر مضيفاً “ارجو من من قرأ التغريدتين ألا يصطاد بالماء العكر. سوريا ولبنان بلد واحد. نجوم سوريا أفتخر بهم كما أفتخر بالنجوم اللبنانيين. والذي يعرفني يتأكد من قولي هذا. لكن ما كتبت هو ردًا على قاله معتصم. مع محبتي له”.



وختم قائلاً: “ولا مرة كنت ضد إن يأخذ الممثل السوري أعمالاً في لبنان. ابدًا.” فهو شخصيًا شارك بالكثير من الأعمال في سوريا. ويعتز بصداقاته مع المخرجين والممثلين هناك ولكن كما يعترف بغيره الرجاء من الآخر ان يعامِل يالمثل”.



ومن جانبه، تدخل الفنان اللبناني وسام حنا علق على الجدل بين الطرفين وكتب تغريدة مبطنة أثارت ضده الجدل، واتهمه البعض بمهاجمة باسم مغنية.



وكتب وسام قائلًا: ‏خلصنا بقا من هالجدل البيزنطي بين، الممثل السوري و الممثل اللبناني، كل واحد بياخد رزقتو بالحياة، عيب بقا استحوا جرصتونا، كل واحد منكن صار اخد فرصتو بكذا مسلسل لبناني او عربي، وكذا مرّة . و من سنين . بتحبوا ذكركن، اذا انت ما عندك لا كاريزما و لا منظر و لا موهبة شو منعمل.