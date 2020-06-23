رانيا يوسف تكشف سبب إثارتها للجدل الدائم حول ملابسها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 04:41 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
كشفت الفنانة رانيا يوسف عن سبب ظهورها الدائم بملابس مثيرة للجدل قائلة: "معنديش قيود في اللبس واتربيت بشكل منفتح طبيعي من غير تحكمات".

وتابعت رانيا يوسف خلال لقائها في برنامج it's show time قائلة: "بلبس على طول بكيني وشورتات ومش بشوف ده جرأة لأنه الطبيعي بتاعي".

وفي سياق آخر تشارك رانيا يوسف في مسلسل "مملكة إبليس" والذي تدور أحداثه في احدى الحارات الشعبية.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من غادة عادل، إيمان العاصي، سلوى خطاب، أحمد داوود، وآخرون، تأليف محمد أمين راضي، إخراج أحمد خالد موسى، محمود عزت.

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