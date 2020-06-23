نابولي يرفض عرض ليفربول لضم نجمه









أشارت تقارير صحفية اليوم الاثنين، رغبة نادي ليفربول في ضم نجم نادي نابولي الإيطالي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.





وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن نادي ليفربول يسعى لضم المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نادي نابولي الإيطالي، في سوق الإنتقالات الصيفية.





وأكدت الصحيفة، أن إدارة الريدز تقدمت بعرض تبلغ قيمته 54 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع اللاعب.





وأشارت الصيفة، أن نادي نابولي سيرفض هذا العرض، وذلك بسبب ضعف المقابل المادي المطلوب للتخلي عن خدمات اللاعب.





ويرغب نادي نابولي، برئاسة أوريليو دي لاورينتيس، في الحصول على مبلغ 90 مليون جنيه إسترليني، كحد أدنى للتخلي عن اللاعب.





ويعد كوليبالي ضمن أهم مدافعي النخبة في كرة القدم العالمية حالياً، ويحظى بإهتمام كبار أندية أوروبا، على غرار مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد.





يذكر أن كوليبالي يبلغ من العمر حالياً 29 عاماً، وانضم لنادي نابولي في صيف عام 2014 قادماً من نادي جينك البلجيكي، مقابل 7.75 مليون يورو.





ودافع اللاعب عن ألوان نابولي في 235 مباراة، سجل خلالها 10 ومرر 5 تمريرات حاسمة بجميع المسابقات التي خاضها.



