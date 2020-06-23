الأهلي يتراجع عن صفقة طاهر لهذا السبب





كشف تقرير صحفي اليوم الاثنين، تطورات جديدة بشأن مفاوضات النادي الأهلي مع إدارة نادي المقاولون العرب، لشراء المهاجم طاهر محمد طاهر.





وبحسب مصدر مطلع داخل مجلس إدارة الأهلي، فإن مسؤولي الفريق استقروا على شراء طاهر على سبيل الإعارة، وليس،البيع النهائي.









وأوضح المصدر، أن نادي المقاولون العرب يطلب 45 مليون جنيه نظير التخلي عن خدمات اللاعب للقلعة الحمراء، وهو ما تراه إدارة الفريق مبلغاً كبيراً.













وقال المصدر، أن الأهلي سيلجأ لضم اللاعب معاراً خلال الموسم المقبل، بسبب الطلبات المادية لنادي المقاولون العرب، والتي تفوق قدرة الأهلي الشرائية في الوقت الحالي، في ظل الأزمة المالية، بسبب فيروس كورونا.









ويكثف الأهلي مفاوضاته لضم صاحب الـ23 عاماً في الميركاتو الصيفي، لتدعيم هجوم النادي الأحمر.





وقد يفقد الأهلي نجمه الأول رمضان صبحي خلال الموسم المقبل، إذا لم يتوصل الطرفان لإتفاق لبيع اللاعب للأهلي سواء بالبيع أو الإعارة.









ومن المؤكد أن يكون طاهر هو البديل الاول لرمضان صبحي، إذا رحل الأخير عن القلعة الحمراء.



