تقارير.. انتهاء الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:32 ص
برشلونة
برشلونة
علي خلاف


تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الاثنين عن اتفاق  ناديا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على تفاصيل الصفقة التبادلية التاريخية في فترة الانتقالات المقبلة، والتي تقضي بانتقال البوسني ميرالم بيانتش إلى برشلونة، مقابل رحيل البرازيلي آرثر إلى يوفنتوس.

صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية

وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، أن برشلونة ويوفنتوس  كانا في محادثات امتدت لفترة طويلة، حاول خلالها مسئولي الفريق الإيطالي إقناع آرثر بالانضمام إلى صفوف السيدة العجوز، بعدما كان اللاعب رافضًا لفكرة الرحيل عن برشلونة في البداية.

وأضافت الصحيفة الإيطالية أن النجم البرازيلي آرثر تراجع عن إصراره في الساعات الأخيرة، بينما اتفق برشلونة مع بيانتش على البنود الشخصية منذ بداية المفاوضات.

وأوضحت الصحيفة أنه ينتظر أن يتم الإعلان رسميًا عن إتمام الصفقة بين الناديين الإسباني والإيطالي قبل الثلاثين من شهر يونيو الحالي، على أن يكمل كلاهما الموسم في صفوف ناديه الحالي.

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