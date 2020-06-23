تقارير.. انتهاء الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس









تحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الاثنين عن اتفاق ناديا برشلونة الإسباني ويوفنتوس الإيطالي على تفاصيل الصفقة التبادلية التاريخية في فترة الانتقالات المقبلة، والتي تقضي بانتقال البوسني ميرالم بيانتش إلى برشلونة، مقابل رحيل البرازيلي آرثر إلى يوفنتوس.





صفقة برشلونة ويوفنتوس التبادلية





وذكرت صحيفة "لا ريبابليكا" الإيطالية، أن برشلونة ويوفنتوس كانا في محادثات امتدت لفترة طويلة، حاول خلالها مسئولي الفريق الإيطالي إقناع آرثر بالانضمام إلى صفوف السيدة العجوز، بعدما كان اللاعب رافضًا لفكرة الرحيل عن برشلونة في البداية.





وأضافت الصحيفة الإيطالية أن النجم البرازيلي آرثر تراجع عن إصراره في الساعات الأخيرة، بينما اتفق برشلونة مع بيانتش على البنود الشخصية منذ بداية المفاوضات.



