عاجل.. حريق في مصنع قطن بالغربية

سيطرت قوات الحماية المدنيرة في مركز المحلة الكبرى، بمديرية أمن الغربية، على حريق نشب في مصنع قطن بقرية "سنديس"، حيث كشفت المعاينة الأولية، أن ماسًا كهربائيًا وراء الحادث.





وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الاهالى تفيد باندلاع حريق هائل داخل مصنع قطن بقرية سندسيس وألتهمت ألسنة النيران جميع محتوياته دون وقوع إصابات.





وانتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وجرى أخماد ألسنة النيران وبالمعاينة المبدئية تبين أن السبب وراء الحادث حدوث ماس كهربائي.



