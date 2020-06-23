حازم: " الأهلي كان يمكنه احتواء حسام عاشور"









تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن أزمة خروج حسام عاشور قائد النادي الأحمر بشكل لا يليق بتاريخ المسمار داخل جدران القلعة الحمراء.





تصريحات حازم إمام





وأبدى حازم إمام حزنه من طريقة إنهاء العلاقة بين حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.





وقال حازم في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت: "حسام عاشور وضع نفسه في موقف صعب، دخل غصب عنه في أزمة الإدارة الأخيرة مع الرئيس الشرفي السابق تركي آل الشيخ".





وأضاف نجم الزمالك: "كان من الممكن أن تسعى إدارة الأهلي للحفاظ على تاريخ اللاعب، وتسمح له باستكمال الموسم مع الفريق حتى يغادر بشكل لائق".



