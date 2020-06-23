حازم: " الأهلي كان يمكنه احتواء حسام عاشور"

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:25 ص
حسام عاشور
حسام عاشور
علي خلاف


تحدث حازم إمام نجم الزمالك السابق ومنتخب مصر، عن أزمة خروج حسام عاشور قائد النادي الأحمر بشكل لا يليق بتاريخ المسمار داخل جدران القلعة الحمراء.

تصريحات حازم إمام

وأبدى حازم إمام حزنه من طريقة إنهاء العلاقة بين حسام عاشور لاعب وسط الأهلي، ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب.

وقال حازم في تصريحات إذاعية عبر أون سبورت:  "حسام عاشور وضع نفسه في موقف صعب، دخل غصب عنه في أزمة الإدارة الأخيرة مع الرئيس الشرفي السابق تركي آل الشيخ".

وأضاف نجم الزمالك: "كان من الممكن أن تسعى إدارة الأهلي للحفاظ على تاريخ اللاعب، وتسمح له باستكمال الموسم مع الفريق حتى يغادر بشكل لائق".

وأتم حازم إمام: "منذ وقت قريب، كان يتم مقارنة بطولات وألقاب حسام عاشور بتاريخ عدد من الأندية، فهو لاعب كبير".

أخبار تهمك

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ ساعة و 18 دقيقة

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

تقارير.. انتهاء الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 13 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة طاهر لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد غزو شائعات موتها مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ أقل من ساعتين

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:26 ص

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

03:29 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

02:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!