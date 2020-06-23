طارق الشناوي يبدي رأيه حول مسلسل "الإمبراطور" للراحل أحمد زكي





كشف الناقد الفني طارق الشناوي عن توقعه حدوث حالة من الجدل بعد عرض مسلسل "الإمبراطور" الذي يجسد السيرة الذاتية للراحل أحمد زكي.وتابع طارق الشناوي خلال مداخلته مع الاعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" قائلاً: "محبي أحمد زكي يتوقعوا أن المسلسل سيسيئ للراحل، لكن أرى أن هذا سيكون في وجه محمد رمضان والمخرج والمنتج".وأضاف: "مسلسل أم كلثوم بالطبع يختلف عن مسلسل أحمد زكي، لأن تفاصيل حياته مازالت موجودة بيننا رغم وفاته".وفي سياق آخر تعاقدت شركة سنيرجي مع الكاتب الكبير بشير الديك، لكتابة مسلسل "الإمبراطور أحمد زكي"، والمقرر عرضه في رمضان 2021.ويأتي ذلك بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن تقديمه لمسلسل "الإمبراطور أحمد زكي" العام القادم بعد نجاحه الكبير في مسلسل "البرنس".