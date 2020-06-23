عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:26 ص
السعودية
السعودية
الفجر
أفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن التحالف الدولي الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن، تمكن من إحباط محاولة هجوم جديدة شنها الحوثيون على المملكة.

وأشارت القناة إلى أن قوات التحالف استطاعت تدمير 8 طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه السعودية.

وأوضحت، أن القوات أيضا استطاعت تدمير3 صواريخ باليستية أطلقتها ميليشيات الحوثي باتجاه نجران وجازان.

وفي وقت سابق، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، اليوم الأحد، بشدة التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء اليمن وخاصة الأعمال العدائية المتزايدة في محافظتي مأرب والجوف، محذراً الحوثيين من خطورة التصعيد ومحاولات كسب مزيد من المناطق.

وأوضح "جريفيث"، أنّ هذا التصعيد يتعارض مع روح المفاوضات الجارية التي تقوم الأمم المتحدة بتيسيرها والتي تهدف إلى التوصّل إلى اتفاق بين الأطراف حول وقف شامل لإطلاق النار في كافة أرجاء اليمن، وتدابير إنسانية واقتصادية للتخفيف من معاناة اليمنيين، والالتزام باستئناف العملية السياسية بهدف إنهاء شامل للصراع.

وطالب جريفيث بوقف التصعيد قائلاً: "أحثّ الأطراف من جديد على خفض جدي للتصعيد وإعطاء فرصة للسلام والاستمرار في الانخراط بشكل بنّاء في جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصّل إلى اتفاق"، مضيفاً: "آمل أن يعدلوا عن الاستمرار في الإصرار على كسب مزيد من المناطق بالقوة الذي لا يمكن إلّا أن يعرّض اليمن إلى المزيد من العنف والمعاناة".

وشدد المبعوث الأممي بالقول: "لا مبرّر للتصعيد العسكري وهو يتعارض مع آمال الرجال والنساء اليمنيين في السلام ويجعل النضال اليومي من أجل البقاء في اليمن أكثر صعوبة، كما أنّه يعيق كل جهود الاستجابة لتفشي جائحة كوفيد-19 التي تجتاح البلاد".

تعتبر مأرب ملاذاً آمناً لمئات الآلاف من النازحين اليمنيين الفارين من الإرهاب الحوثي وقد كانت مكاناً هادئاً ومستقراً نسبياً خلال سنوات الصراع الخمس، وهي غنية بالموارد الحيوية لاستمرارية وعيش اليمنيين إلا أن المليشيا تحاول استهدافها وقصف الأحياء المدنية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بوابة الفجر الفجر السعودية الحوثيين

أخبار تهمك

صفقة الموسم ترفض الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. مصر ترد على وزير خارجية إثيوبيا

منذ حوالي 17 ساعة

تقارير.. انتهاء الصفقة التبادلية التاريخية بين برشلونة ويوفنتوس

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

نقيب الممثلين يكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد غزو شائعات موتها مواقع التواصل الاجتماعي

منذ حوالي 3 ساعات

الجيش الليبي يكشف مصير أردوغان: هذا ما سيحدث له (فيديو)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

منذ ساعة و 17 دقيقة

وائل الإبراشي يصاب بـ"كحة" على الهواء.. ومذيعات القناة الأولى ينقذن الموقف (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل من وزير الخارجية بشأن سد النهضة الإثيوبي

منذ يوم

بالأسماء.. كارتيرون يطرد 5 لاعبين من الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

منذ ساعة و 20 دقيقة

الأهلي يتراجع عن صفقة طاهر لهذا السبب

منذ أقل من ساعة

عاجل - الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الموت يفجع الفنان أوس أوس بعد وفاة ابنه

منذ يوم

موضوعات متعلقة

عاجل.. قوات الدفاع الجوي السعودية تعترض صاروخًا بالستيًا أطلقه الحوثيون على نجران

عاجل ـــ السعودية | الدفاع الجوي الملكي يدمر صاروخًا باليستيًا باتجاه نجران

السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا أطلق باتجاه المملكة

اليمن.. حقل تجارب صواريخ إيران الباليستية (فيديو)

التحالف العربي يدمر صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه نجران

عاجل.. الدفاعات الجوية السعودية تعترض صاروخًا باليستيًا حوثي باتجاه نجران

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
03:26 ص

عاجل.. السعودية تحبط هجوما بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية

عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

03:29 ص

عاجل.. الصحة: تسجيل 1576 إصابة جديدة بكورونا.. و85 حالة وفاة

09:47 م

وداعا للفيروس.. لجنة مكافحة كورونا تعلن خبرا سارا للمصريين

08:20 ص

بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة عاجلة لمصطفى حسني

02:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: نجوم الصحافة فى سماء أم كلثوم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: 10 انفرادات عن «لن أعيش فى جلباب أبى» بعد 24 عامًا من عرضه

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: توارد خواطر ام سطو مع سبق الاصرار والترصد؟!