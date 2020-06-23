عاجل.. مستشفى العزل تكشف حقيقة وفاة رجاء الجداوي بعد تدهور حالتها الصحية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:29 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

انتشرت شائعات حول وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بمستشفي العزل وذلك بعد تدهور حالتها الصحية، الأمر الذي نفته مصادر طبية بمستشفي العزل الصحي بالإسماعيلية، مشيرة إلى أنها مازالت في العناية المركزة.

وأكدت أنباء صحفية نقلًا عن مستشفى عزل "أبو خليفة" أن رجاء الجداوي لم تجري مسحة رابعة، موضحاً أنها لم تجرب سوي 3 مسحات تحاليل "pcr"، وكانت الثلاثة مسحات إيجابية.

وأشارت أن رجاء الجداوي مازالت داخل العناية المركزة، بمستشفي أبو خليفة، وتم نقلها من جهاز "CPAP"، إلى جهاز تنفس صناعي اختراقي بعد تدهور حالتها الصحية، ونسبة الأكسجين في الدم لديها من غير التنفس 55%.

نبذة عن رجاء الجداوي
الفنانة رجاء الجداوى من مواليد 6 سبتمبر 1938، بمحافظة الإسماعيلية، هى ابنة اخت الفنانة تحية كاريوكا، وتلقت تعليمها الأول فى مدارس الفرانسيسكان فى القاهرة، ثم عملت فى قسم الترجمة بإحدى الشركات الإعلانية وتم اختيارها لتكون أشهر عارضة أزياء بعد فوزها كملكة جمال القطر المصرى فى عام 1958، وفى نفس الوقت عرفت الطريق إلى الفن.


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